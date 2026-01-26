martes, enero 27, 2026
𝗚𝗼𝗹𝗽𝗲 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗮𝗹 𝗻𝗮𝗿𝗰𝗼𝘁𝗿á𝗳𝗶𝗰𝗼: 𝗶𝗻𝗰𝗮𝘂𝘁𝗮𝗻 𝗺á𝘀 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝘁𝗼𝗻𝗲𝗹𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗰𝗮𝗶𝗻𝗮 𝗲𝗻 𝗣𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗤𝘂𝗲𝘁𝘇𝗮𝗹

0
65

Un contundente operativo contra el narcotráfico se registró en el Puerto Quetzal, Escuintla, donde autoridades lograron el aseguramiento de 1,039 paquetes de cocaína que eran transportados de manera oculta en cargamentos de harina. La droga, con un peso total de aproximadamente 1,240 kilogramos, fue trasladada vía aérea hacia las bodegas de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA), ubicadas en la zona 6 de la ciudad capital.
De acuerdo con información oficial, el cargamento tiene un avalúo que supera los Q.127 millones, lo que representa uno de los decomisos más relevantes en lo que va del año. Los paquetes presentaban diversas marcas y símbolos, los cuales son utilizados por las organizaciones criminales para identificar la propiedad y destino de la droga, un indicio claro del nivel de organización detrás del envío.

La embarcación en la que se localizó el cargamento procedía de Ecuador y, según las primeras líneas de investigación, se presume que México sería el destino final de la cocaína, lo que confirma nuevamente que Guatemala continúa siendo una ruta estratégica para el trasiego de drogas hacia Norteamérica.
Las autoridades señalaron que el decomiso forma parte de las acciones coordinadas para combatir el crimen organizado transnacional y evitar que grandes cargamentos de droga lleguen a los mercados de consumo. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables y la red criminal involucrada en este millonario intento de tráfico ilícito. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

