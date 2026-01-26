En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez entrega becas Rosario Castellanos para la alfabetización

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó la entrega de becas Rosario Castellanos para la alfabetización en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que el programa Chiapas Puede, basado en la colaboración entre sociedad y autoridades, fortalece un modelo educativo humanista del gobierno de la Nueva ERA, orientado a invertir en el bienestar de la población.

El mandatario afirmó que mantendrá la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para erradicar el analfabetismo y ampliar las oportunidades para la niñez y la juventud en Chiapas. En este marco, se informó que se entregaron mil 100 becas y que, desde el inicio del programa en 2025, 6 mil 135 personas han aprendido a leer y escribir en Tuxtla Gutiérrez.