lunes, enero 26, 2026
spot_img
InicioAl InstanteEn Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez entrega becas Rosario Castellanos para la alfabetización
Al Instante

En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez entrega becas Rosario Castellanos para la alfabetización

0
3

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó la entrega de becas Rosario Castellanos para la alfabetización en Tuxtla Gutiérrez, donde destacó que el programa Chiapas Puede, basado en la colaboración entre sociedad y autoridades, fortalece un modelo educativo humanista del gobierno de la Nueva ERA, orientado a invertir en el bienestar de la población.

El mandatario afirmó que mantendrá la coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para erradicar el analfabetismo y ampliar las oportunidades para la niñez y la juventud en Chiapas. En este marco, se informó que se entregaron mil 100 becas y que, desde el inicio del programa en 2025, 6 mil 135 personas han aprendido a leer y escribir en Tuxtla Gutiérrez.

Artículo anterior
En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez entrega becas Rosario Castellanos para la alfabetización
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

En Tuxtla Gutiérrez, Eduardo Ramírez entrega becas Rosario Castellanos para la alfabetización

Al Instante staff - 0
Durante la entrega de becas Rosario Castellanos para la alfabetización, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que la consolidación del modelo educativo del programa...
Leer más

Tuxtla Capital Segura

Al Instante staff - 0
Hablaremos de la incidencia delictiva de la capital. Además sobre el operativo en el municipio de Tila; también abordaremos la aprehensión de dos policías...
Leer más

Magisterio de la Costa Grande Marcha en Tapachula por Pensiones Dignas y Salud

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas 26 de Enero del 2026.- Este lunes 26 de enero, integrantes de la Coordinadora Regional Costa Grande, pertenecientes a la Sección VII...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV