Magisterio de la Costa Grande Marcha en Tapachula por Pensiones Dignas y Salud

Tapachula, Chiapas 26 de Enero del 2026.- Este lunes 26 de enero, integrantes de la Coordinadora Regional Costa Grande, pertenecientes a la Sección VII del SNTE-CNTE, realizan una movilización en la ciudad de Tapachula para exigir al Gobierno Federal el cumplimiento de demandas históricas relacionadas con pensiones, jubilaciones y servicios de salud.

La marcha inició alrededor de las 4:00 de la tarde, desde la entrada oriente de la ciudad, a la altura de la fuente Atzacua, avanzando hacia la clínica hospital del ISSSTE “Dr. Roberto Nettel Flores”, para posteriormente dirigirse al centro de la ciudad, donde el magisterio realizará un pronunciamiento público.

El secretario regional de la Sección VII del SNTE-CNTE en la Costa Grande, profesor Gabriel Díaz Ordoñez, señaló que esta movilización responde al profundo descontento del gremio ante un sistema de pensiones que ha precarizado las condiciones de vida tanto de trabajadores en activo como de jubilados. Indicó que miles de maestros enfrentan pensiones insuficientes frente al encarecimiento de los productos básicos y los servicios.

Entre las principales demandas se encuentra el establecimiento de pensiones y jubilaciones calculadas en salarios mínimos y no en UMAs, así como el cambio al régimen de pensiones colectivas, con el objetivo de garantizar un retiro digno y seguro. También exigen el derecho a la jubilación por años de servicio, planteando 28 años para mujeres y 30 años para hombres.

Otro de los reclamos centrales es el acceso oportuno a medicamentos de tercer nivel para los derechohabientes del ISSSTE, al denunciar un desabasto recurrente que pone en riesgo la salud de los trabajadores y sus familias.

En la movilización participan docentes en activo, maestros jubilados, estudiantes y diversas organizaciones sociales, quienes coinciden en que esta lucha no solo es laboral, sino social, al defender derechos que consideran han sido vulnerados por políticas federales en materia de seguridad social.

El magisterio advirtió que, de no obtener respuestas claras y soluciones concretas, las acciones de protesta podrían intensificarse en los próximos días. EL ORBE/ Mesa de Redacción.