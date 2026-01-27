miércoles, enero 28, 2026
Al Instante

En Tapachula promovemos una comunicación cercana, humana y con identidad: Yamil Melgar

– Ayuntamiento Municipal de Tapachula y Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, firman convenio de colaboración.

Tapachula, Chiapas a 27 de enero del 2026.- En el marco de la firma del contrato de comodato con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, destacó que su gobierno trabaja de manera coordinada y permanente con el Gobierno del Estado de Chiapas, fortaleciendo acciones que impulsen la comunicación pública y el acercamiento institucional con la ciudadanía.

Al hacer uso de la palabra, el director general del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Mario Escobar Gálvez, resaltó la voluntad política del alcalde Yamil Melgar Bravo para trabajar en equipo y consolidar acciones que permitan acercar los medios públicos a la población, garantizando contenidos con sentido social y comunitario.

El edil subrayó que la radio y los medios públicos representan una herramienta indispensable para difundir la identidad cultural, promover los valores sociales y acercar a las instituciones de gobierno a la comunidad, en lineamiento a las políticas humanistas promovidas por el gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar.

Acompañado de la Síndico Municipal, Cleo Ortiz, así como por los regidores Juan Carlos D´Amiano Solís, Edi Alberto García Juárez, Bertha Moreno Espinosa, Adriana Blas Solís y Rosa Cortés Rueda, el alcalde señaló que este acto significativo permitirá el otorgamiento de tres locales ubicados en el Centro de Desarrollo Comunitario (CEDECO) Norte, los cuales serán destinados a las instalaciones de la emisora 102.7 FM, albergando oficinas centrales y cabina de transmisión.

Al evento asistieron: el director de Comunicación Social Municipal, Tomás Torres Guzmán; el jefe del área de apoyo jurídico del Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía, Ramiro Roblero Morales; el consejero jurídico municipal Alejandro Santos González; el secretario general del Ayuntamiento Mario Orozco Mendoza, así como otros servidores públicos e invitados especiales.

