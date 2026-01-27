miércoles, enero 28, 2026
Eduardo Ramírez impulsa alianzas con la federación para el bienestar de las familias del campo

• Sostuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar sostuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría del Bienestar, Columba Jazmín López Gutiérrez, en la que se establecieron acuerdos para impulsar acciones y programas conjuntos con el propósito de fortalecer la productividad, el desarrollo del campo y el bienestar de las familias chiapanecas.

En el encuentro, donde también participaron el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, así como integrantes de los equipos de trabajo del Gobierno del Estado y de la dependencia federal, se determinó intensificar esfuerzos para la atención del gusano barrenador del ganado.

