Padres de familia de San Antonio Chicharras exigen relevo en dirección Preescolar

Tapachula, Chiapas; 28 de enero de 2026.- Padres de familia y ejidatarios de la comunidad de San Antonio Chicharras en la zona media alta del municipio de Tapachula, demandaron a las autoridades educativas el cambio de la directora del jardín de niños “José María Las Fraguas”, perteneciente a la Zona Escolar 103, debido al cierre del plantel desde hace aproximadamente tres meses, situación que ha dejado sin clases a decenas de menores.

Durante una reunión comunitaria celebrada en el ejido, los inconformes expusieron la problemática ante la supervisora de la Zona Escolar 103, profesora Patricia Ramírez López, a quien solicitaron formalmente la destitución de la docente María Eduvina de la Rosa R., señalada por mantener conflictos constantes con el comité escolar y los padres de familia. EL ORBE/ Nelson Bautista

