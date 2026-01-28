Tapachula, Chiapas; 28 de enero de 2026.- Padres de familia y ejidatarios de la comunidad de San Antonio Chicharras en la zona media alta del municipio de Tapachula, demandaron a las autoridades educativas el cambio de la directora del jardín de niños “José María Las Fraguas”, perteneciente a la Zona Escolar 103, debido al cierre del plantel desde hace aproximadamente tres meses, situación que ha dejado sin clases a decenas de menores.
Padres de familia de San Antonio Chicharras exigen relevo en dirección Preescolar
