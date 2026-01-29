Yamil Melgar firma acuerdo con SEMAHN para nuevo relleno sanitario inter-municipal

•Once municipios del Soconusco firmaron carta de intención.

29 de enero 2026, Tapachula, Chiapas.- Con la presencia de la secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural del estado de Chiapas, Malena Torres Abarca, el Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde, Yamil Melgar Bravo, firmó la carta de intención junto con once municipios de la región para consolidar la creación del relleno sanitario intermunicipal de la región Soconusco.

Al dar la bienvenida a los alcaldes de Tuxtla Chico, Metapa y Tuzantán, además de los representantes de Cacahoatán y Suchiate, el alcalde de Tapachula, reconoció la buena voluntad de los municipios circunvecinos para resolver el problema social, económico y ambiental que ha propiciado en las últimas semanas el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos.



Durante su intervención, Malena Torres Abarca, mencionó que derivado de la convocatoria hecha por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el programa Chiapas Limpio, busca dar solución a la problemática del manejo de residuos sólidos en la región, promoviendo la protección del medio ambiente y la salud pública, «Por ello, se busca consolidar tres rellenos sanitarios en las principales ciudades de la entidad».Esta iniciativa busca resolver el problema de la disposición de residuos, promover la educación ambiental y el aprovechamiento responsable de los recursos.Finalmente, mencionó queEste proyecto ha sido posible gracias al trabajo conjunto del gobierno estatal y municipal y representa un avance importante en la gestión ambiental y la protección de la salud pública en la región.