jueves, enero 29, 2026
spot_img
InicioAl InstanteYamil Melgar firma acuerdo con SEMAHN para nuevo relleno sanitario inter-municipal
Al Instante

Yamil Melgar firma acuerdo con SEMAHN para nuevo relleno sanitario inter-municipal

0
5

•Once municipios del Soconusco firmaron carta de intención.
29 de enero 2026, Tapachula, Chiapas.- Con la presencia de la secretaria del Medio Ambiente e Historia Natural del estado de Chiapas, Malena Torres Abarca, el Ayuntamiento de Tapachula que preside el alcalde, Yamil Melgar Bravo, firmó la carta de intención junto con once municipios de la región para consolidar la creación del relleno sanitario intermunicipal de la región Soconusco.
Al dar la bienvenida a los alcaldes de Tuxtla Chico, Metapa y Tuzantán, además de los representantes de Cacahoatán y Suchiate, el alcalde de Tapachula, reconoció la buena voluntad de los municipios circunvecinos para resolver el problema social, económico y ambiental que ha propiciado en las últimas semanas el Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos.

Durante su intervención, Malena Torres Abarca, mencionó que derivado de la convocatoria hecha por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, el programa Chiapas Limpio, busca dar solución a la problemática del manejo de residuos sólidos en la región, promoviendo la protección del medio ambiente y la salud pública, «Por ello, se busca consolidar tres rellenos sanitarios en las principales ciudades de la entidad».
Esta iniciativa busca resolver el problema de la disposición de residuos, promover la educación ambiental y el aprovechamiento responsable de los recursos.
Finalmente, mencionó que
Este proyecto ha sido posible gracias al trabajo conjunto del gobierno estatal y municipal y representa un avance importante en la gestión ambiental y la protección de la salud pública en la región.

Yamil Melgar firma acuerdo con SEMAHN para nuevo relleno sanitario inter-municipal
Artículo anterior
Hoy acompañé a mi esposa, Beba Pedrero, en la inauguración de la Clínica de Espectro Autista
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Hoy acompañé a mi esposa, Beba Pedrero, en la inauguración de la Clínica de Espectro Autista

Al Instante staff - 0
Hoy acompañé a mi esposa, Beba Pedrero, en la inauguración de la Clínica de Espectro Autista. Este espacio representa inclusión, sensibilidad y compromiso con...
Leer más

Poder Judicial del Estado impone 35 años de prisión a responsable del delito de Homicidio Calificado

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria en contra de Yonathan "N" por el...
Leer más

La Fiscalía General del Estado informa

Al Instante staff - 0
En atención a la publicación en redes sociales en la que señalan la supuesta privación ilegal de la libertad de seis personas, rumbo a...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV