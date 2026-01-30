sábado, enero 31, 2026
El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó los avances en investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en el bar Las Tarimitas y el parque Caña Hueca, ambos en Tuxtla Gutiérrez.

Explicó que como resultado de diversas diligencias, se tienen identificadas a las personas que provocaron el incendio en el bar, mismo que se originó de una riña, por lo que continúa la investigación para presentarlas ante la justicia; además, cuatro trabajadores de dicho negocio serán dejados en libertad, ya que no tienen responsabilidad en los hechos.

En cuanto al hallazgo de una hielera con restos humanos en el parque Caña Hueca, hecho derivados de la disputa entre dos grupos generadores de violencia debido al narcomenudeo; Llaven Abarca señaló que, de acuerdo con las investigaciones, dos jóvenes descendieron de un taxi, ingresaron al parque con la hielera oculta en una bolsa y posteriormente, se retiraron. La persona privada de la vida fue identificada; además, se aseguró el taxi y continúan las indagatorias para dar con los responsables.

Finalmente, el Fiscal General enfatizó que por instrucciones del Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, se reforzó la presencia interinstitucional en Tuxtla Gutiérrez, al tiempo de garantizar que estos hechos no quedarán impunes.

