Tapachula FC visita a Racing de Veracruz en la Jornada 17

Tapachula FC se declara listo para regresar a la actividad este fin de semana cuando visite el Puerto Jarocho para enfrentar a Racing de Veracruz, en duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Temporada 2025–2026 de la Liga Premier, a disputarse en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez.

El conjunto de La Perla del Soconusco realizó el viaje a Veracruz con motivación y confianza, luego de haber descansado en la Jornada 16, situación que permitió al plantel recuperar energía y afinar detalles de cara a un compromiso de alta exigencia, ya que enfrente estará el líder del Grupo 3.

Las sensaciones dentro del equipo tapachulteco son positivas tras su más reciente encuentro en casa ante Venados. A pesar de que el resultado no acompañó, el funcionamiento colectivo dejó buenas impresiones tanto en el plantel como en el cuerpo técnico, quienes confían en que el equipo mantendrá un buen ritmo futbolístico en este regreso a la competencia.

Para este compromiso, Tapachula FC contará con importantes novedades. El defensor colombiano Miguel “Parce” Méndez ya se encuentra habilitado y aportará mayor solidez a la zona defensiva. Asimismo, el centro delantero Julián Tavera recibió el alta médica y estará a disposición del profesor Diego Mazariegos, ampliando las opciones ofensivas del equipo.

Del otro lado, Racing de Veracruz llega en buen momento futbolístico. El conjunto jarocho viene de una victoria como visitante ante Venados por marcador de 2–0, con doblete de Iván “Ronco” Hernández, quien atraviesa un destacado presente goleador.

En el plano ofensivo, el encuentro promete un atractivo duelo entre Iván “Ronco” Hernández y “Demonio” Vázquez, dos de los principales referentes en ataque de sus respectivos clubes, llamados a ser protagonistas en el desarrollo del partido.

El escenario está listo. La Unidad Deportiva Hugo Sánchez será testigo de un intenso enfrentamiento entre el Monstruo Morado de Racing y La Perla del Soconusco, en un duelo que promete emociones y fútbol de alto nivel en la Jornada 17 de la Liga Premier.