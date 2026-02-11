jueves, febrero 12, 2026
Eduardo Ramírez fortalece conectividad y educación en Chiapa de Corzo

En el marco de una gira de trabajo por el municipio de Chiapa de Corzo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar inauguró la pavimentación con concreto hidráulico del Libramiento Norte, una obra que, destacó, atiende una demanda histórica de la población y fortalecerá la conectividad, las actividades sociales, económicas y turísticas. Para la modernización de esta vialidad, se invirtieron más de 12.2 millones de pesos, en beneficio de más de 680 mil habitantes. Asimismo, entregó infraestructura educativa en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Plantel 22, donde se destinaron 7.2 millones de pesos en beneficio de 934 estudiantes, así como obras en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, con una inversión de 5.3 millones de pesos que favorece a 312 alumnas y alumnos.

