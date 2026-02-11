Eduardo Ramírez fortalece conectividad y educación en Chiapa de Corzo

• Inauguró la pavimentación con concreto hidráulico del Libramiento Norte, con inversión superior a 12.2 mdp

• Entregó infraestructura educativa en el Conalep Plantel 22, donde se destinaron 7.2 mdp

• En la Primaria José María Morelos y Pavón inauguró obras con inversión de 5.3 mdp

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la inauguración de la pavimentación con concreto hidráulico del Libramiento Norte de Chiapa de Corzo, obra en la que se invirtieron más de 12.2 millones de pesos y que beneficiará a más de 680 mil habitantes. Destacó que, además de atender una demanda histórica de la población, la modernización de esta vialidad fortalecerá la conectividad y dinamizará las actividades sociales, económicas y turísticas.

En este marco, el mandatario afirmó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa proyectos prioritarios para el municipio, como el relleno sanitario, el cual contribuirá a la salud pública y al cuidado del medio ambiente. Asimismo, anunció que se consolidará la rehabilitación integral del malecón y se promoverán actividades culturales, artesanales y gastronómicas, entre otras, con el propósito de posicionar a Chiapa de Corzo como un destino turístico a nivel nacional e internacional.

“El éxito que tenemos como Gobierno de Chiapas es que no inventamos nada, escuchamos lo que el pueblo nos pide y actuamos en consecuencia. Esta será la forma de trabajar todos los años. Siempre caminaremos del lado del pueblo porque el poder que se ejerce sin el apoyo del pueblo es soberbia; pero el poder que se ejerce con el apoyo del pueblo es destino compartido y lo que queremos es que en Chiapas haya prosperidad, vivamos en paz y tengamos trabajo”, manifestó.

Durante esta gira, el gobernador también puso en marcha infraestructura educativa en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Plantel 22, donde se destinaron 7.2 millones de pesos en beneficio de 934 estudiantes. De igual forma, inauguró obras en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón, con una inversión de 5.3 millones de pesos que favorece a 312 alumnas y alumnos. En ese marco, reiteró que continuará fortaleciendo acciones en favor del sector educativo y de las niñas, niños y jóvenes de Chiapas.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, señaló que la pavimentación de cerca de un kilómetro del Libramiento Norte representa un acto de justicia social para el pueblo de Chiapa de Corzo y comunidades aledañas, además de reflejar el humanismo transformador de la Nueva ERA de Chiapas. Precisó que la obra cuenta con una estructura metálica adecuada para el tránsito de vehículos pesados, por lo que llamó a la población a contribuir en su conservación. “En todo el estado hay un reto grande de rehabilitar 2 mil kilómetros de carretera y vamos a cumplir con la meta”, puntualizó.

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en Chiapa de Corzo se invierten más de 28 millones de pesos en obras educativas, con el objetivo de evitar que estudiantes tomen clases en condiciones precarias. Explicó que en el Conalep se construyó un edificio de dos niveles con cuatro aulas didácticas totalmente equipadas, mientras que en la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón se edificaron tres aulas equipadas y se rehabilitaron cinco más, además de la Dirección, un módulo de servicios sanitarios y una planta de tratamiento de aguas residuales.

El director general del Conalep Chiapas, Leonardo León Alcázar, reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez a la educación y destacó que, después de 15 años sin mejoras en la infraestructura, el plantel Chiapa de Corzo cuenta hoy con nuevos espacios que benefician directamente a las y los estudiantes, al ofrecerles instalaciones dignas para su formación académica.

El presidente municipal de Chiapa de Corzo, Límbano Domínguez Román, valoró el apoyo del Gobierno del Estado para impulsar obras, programas y acciones en el municipio que, además de fortalecer la conectividad regional y la productividad, mejoran la economía local y la imagen urbana. También refrendó su disposición de mantener el trabajo coordinado en favor del desarrollo de este Pueblo Mágico.

En representación de las y los beneficiarios, Patricia Hernández López agradeció al gobernador Eduardo Ramírez la concreción de este proyecto que, tras años de gestión por parte de la población, hoy es una realidad. Consideró que la obra del Libramiento no solo favorece a quienes habitan en la zona, sino también a diversas comunidades cercanas, al mejorar la conectividad y elevar la calidad de vida.

El director del Conalep Plantel 22 de Chiapa de Corzo, Rigoberto Nangularí Montero, expresó su reconocimiento, en nombre de la comunidad escolar, por las mejoras en infraestructura que fortalecen el desempeño académico de esta institución, la primera de ese sistema en el estado, fundada hace 45 años. A su vez, el director de la Escuela Primaria José María Morelos y Pavón de la colonia Ana Gabriela, Daniel Obed Reyes Peña, agradeció las nuevas aulas y obras realizadas en el plantel y solicitó continuar el respaldo para reforzar la educación de las niñas y niños de la comunidad.

Estuvieron presentes la diputada local por el Distrito III Chiapa de Corzo, Erika Paola Mendoza Saldaña; el director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Sergio David Molina Gómez; así como personal docente, comunidad estudiantil y ciudadanía en general.