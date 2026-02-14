Comunicado 70/2026

EN LIBROS DE TEXTO DE LA NUEVA ESCUELA MEXICANA SE INCORPORARÁ A LAS MUJERES EN LA HISTORIA: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM AL INAUGURAR AMPLIACIÓN DE BACHILLERATO NACIONAL EN TLAXCALA

* “El que haya más escuelas, es parte también de esta Nueva Escuela Mexicana”, anunció en la apertura del plantel San Pablo del Monte, en Tlaxcala

* Al cierre de 2026, la meta en el Bachillerato Nacional es crear 150 mil nuevos lugares en todo el país

* Tlaxcala es la entidad con mayor avance para atender el rezago educativo con cobertura del 92%, destacó la gobernadora, Lorena Cuéllar

San Pablo del Monte, Tlaxcala, a 14 de febrero de 2026.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que la Nueva Escuela Mexicana (NEM) es parte de la Transformación que vive el país y por ello, a los libros de texto se les incorporará el reconocimiento a las mujeres que han contribuido a la historia nacional, esto al inaugurar la ampliación del Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte, en Tlaxcala, como parte de la creación de 150 mil lugares en Educación Media Superior en todo el país y con ello garantizar el derecho a la educación.

“Entre otras cosas cambió algo muy importante: la forma de educar a los jóvenes, los contenidos de la primaria y la secundaria, a eso le llamamos la Nueva Escuela Mexicana y los nuevos libros de texto. Esos libros de texto no van a cambiar y obviamente la Nueva Escuela Mexicana es parte de esta transformación que estamos viviendo. El que haya más escuelas es parte también de esta Nueva Escuela Mexicana. Eso sí, a los libros de texto les vamos a incorporar algo: las mujeres en la historia”, destacó.

Explicó que la meta al cierre de 2026 es crear 150 mil espacios en el Bachillerato Nacional para que los jóvenes estudien en aulas habilitadas con computadoras y que realicen actividades culturales y deportivas. Además de que se puso en marcha un nuevo modelo llamado Ciberbachillerato “Margarita Maza”, para que nadie se quede sin estudiar la preparatoria.

En el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), el nuevo Bachillerato Nacional otorga a las y los estudiantes dos certificados: de Bachillerato General, que les permite continuar la Educación Superior, y el Bachillerato Tecnológico, que emite un certificado técnico avalado por una institución pública de Educación Superior.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que otro de los objetivos de la NEM es impulsar una formación técnica pero con sentido humanista y que no sea solo la producción de mano de obra, como se intentó en los gobiernos neoliberales, por lo que celebró la ampliación de preparatorias y las becas Benito Juárez y Rita Cetina, como parte de la estrategia que impulsa la Jefa del Ejecutivo Federal.

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, agradeció el apoyo de la Presidenta de México e informó que el gobierno estatal se suma a esta estrategia con la creación de nueve opciones de Educación Superior y 25 nuevas opciones de bachillerato para las y los jóvenes tlaxcaltecas, por lo que es la entidad con mayor avance contra el rezago educativo con una cobertura del 92 por ciento.

La alumna de la carrera técnica de Inteligencia Artificial del Bachillerato Nacional Plantel San Pablo del Monte, Tlaxcala, Denisse Corona Saldaña, agradeció a la mandataria por su respaldo a la educación pública, que demuestra sensibilidad, visión y responsabilidad social para transformar realidades.