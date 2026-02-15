Eduardo Ramírez y Julio Berdegué supervisan avances de la Planta Moscamed en Metapa de Domínguez

• El gobernador y el titular de la Sader constataron el acondicionamiento y la operatividad de la planta dedicada a la producción de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar acompañó al titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, Julio Berdegué Sacristán, en la supervisión de los avances en el acondicionamiento y la operatividad de la Planta Moscamed, ubicada en el municipio de Metapa de Domínguez, dedicada a la producción de moscas estériles para combatir el gusano barrenador del ganado.



1 de 6

Durante el recorrido, en el que también participó el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Francisco Javier Calderón Elizalde, el mandatario agradeció a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, esta inversión estratégica que fortalecerá la seguridad alimentaria, protegerá el hato ganadero de Chiapas y del país, y contribuirá a la productividad y a la economía rural.

Ramírez Aguilar ratificó la disposición de su administración para mantener una estrecha coordinación con las instancias federales, a fin de consolidar acciones integrales de vigilancia, prevención, contención y erradicación de esta plaga, así como para impulsar estrategias en favor del desarrollo del campo chiapaneco.

Por su parte, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, informó que la planta presenta un avance significativo. Detalló que científicas y científicos mexicanos, entre ellos especialistas chiapanecos, desarrollan colonias propias que permitirán ampliar la producción. Adelantó que los primeros envíos de moscas estériles para el control del gusano barrenador están previstos para finales de junio, como parte de un proyecto prioritario para Chiapas y para México.

Asimismo, reconoció al gobernador Eduardo Ramírez por el respaldo brindado para que esta iniciativa avance con rapidez y eficacia. Sostuvo que la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, junto con el sector ganadero, ha sido clave para enfrentar esta amenaza de alcance nacional y avanzar en la erradicación del gusano barrenador del ganado.

Acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; el presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, Homero García de la Llata; el secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha; la titular de la Oficina de Representación de Agricultura en Chiapas, María de los Ángeles Cruz Hernández; el presidente municipal de Metapa de Domínguez, Luis Salgado Cervantes; así como representantes del sector ganadero, entre otros.