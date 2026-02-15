domingo, febrero 15, 2026
Eduardo Ramírez, Yamil Melgar pone en marcha una nueva era de infraestructura en Tapachula

* Se invertirán más de 130MDP para mejorar la imagen urbana de la 17 calle Oriente.

15 de febrero 2026, Tapachula, Chiapas.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, pusieron en marcha los trabajos de pavimentación de la calle 17 Poniente-Oriente, donde se invertirán más de 130 millones de pesos, para beneficiar a más de 63 mil habitantes.

Con la presencia de la diputada y presidenta del Congreso estatal, Alejandra Gomez Mendoza y los diputados Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Fredy Escobar, el alcalde de Tapachula, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la puesta en marcha de los trabajos de pavimentación y servicios integrales de agua potable, drenaje y alumbrado, de la 17ª. calle Poniente y Oriente, de la 8ª. a la 15ª. avenida Norte «una avenida que desde hace 40 años no ha recibido atención a pesar de que hasta hace algunos años es la Carretera Internacional que nos lleva a Guatemala, por lo tanto es una de las vialidades más importantes, al cruzar la ciudad de un lado a otro».

El alcalde destacó que gracias hoy Tapachula avanza porque existe coordinación, planeación y dignificación social, por lo que a nombre del Ayuntamiento y de las y los tapachultecos, «le reiteramos el más grande reconocimiento, es un honor escribir la nueva historia de Tapachula moderno, transformador y humanista».

El gobernador del estado, reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno municipal «para impulsar el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos de Chiapas», destacó Ramírez Aguilar, al señalar que la obra se ejecutará en tres meses y medio por constructores tapachultecos.

La obra tendrá las siguientes especificaciones: 18,150.00 M2 de pavimentación con concreto hidráulico; 3,856.00 ml de guarniciones; 6,442.00 M2 de banquetas; 109.00 piezas de señalamiento vertical; 6,320.00 ml de red hidráulica de señalamiento horizontal; 1,343.00 piezas de arborización; 3,612.00 ml de red hidráulica; 4,469.00 ml de red sanitaria y 1.00 lote de dren pluvial.

Estuvieron presentes Anakaren Gómez Zuart, secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, la directora general del COBACH, Viridiana Figueroa García, empresarios entre otros invitados especiales.

Asegura SSP armamento, vehículos, equipo táctico y narcóticos en operativo interinstitucional
