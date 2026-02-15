Eduardo Ramírez, Yamil Melgar pone en marcha una nueva era de infraestructura en Tapachula

* Se invertirán más de 130MDP para mejorar la imagen urbana de la 17 calle Oriente.

15 de febrero 2026, Tapachula, Chiapas.- El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y el presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, pusieron en marcha los trabajos de pavimentación de la calle 17 Poniente-Oriente, donde se invertirán más de 130 millones de pesos, para beneficiar a más de 63 mil habitantes.

Con la presencia de la diputada y presidenta del Congreso estatal, Alejandra Gomez Mendoza y los diputados Elvira Catalina Aguiar Álvarez, Fredy Escobar, el alcalde de Tapachula, agradeció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la puesta en marcha de los trabajos de pavimentación y servicios integrales de agua potable, drenaje y alumbrado, de la 17ª. calle Poniente y Oriente, de la 8ª. a la 15ª. avenida Norte «una avenida que desde hace 40 años no ha recibido atención a pesar de que hasta hace algunos años es la Carretera Internacional que nos lleva a Guatemala, por lo tanto es una de las vialidades más importantes, al cruzar la ciudad de un lado a otro».

El alcalde destacó que gracias hoy Tapachula avanza porque existe coordinación, planeación y dignificación social, por lo que a nombre del Ayuntamiento y de las y los tapachultecos, «le reiteramos el más grande reconocimiento, es un honor escribir la nueva historia de Tapachula moderno, transformador y humanista».

El gobernador del estado, reiteró su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada con el gobierno municipal «para impulsar el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos de Chiapas», destacó Ramírez Aguilar, al señalar que la obra se ejecutará en tres meses y medio por constructores tapachultecos.

La obra tendrá las siguientes especificaciones: 18,150.00 M2 de pavimentación con concreto hidráulico; 3,856.00 ml de guarniciones; 6,442.00 M2 de banquetas; 109.00 piezas de señalamiento vertical; 6,320.00 ml de red hidráulica de señalamiento horizontal; 1,343.00 piezas de arborización; 3,612.00 ml de red hidráulica; 4,469.00 ml de red sanitaria y 1.00 lote de dren pluvial.

Estuvieron presentes Anakaren Gómez Zuart, secretaria de Infraestructura del Gobierno del Estado, la directora general del COBACH, Viridiana Figueroa García, empresarios entre otros invitados especiales.