Asegura SSP armamento, vehículos, equipo táctico y narcóticos en operativo interinstitucional

Villaflores, Chiapas; 15 de febrero de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo un operativo interinstitucional de disuasión y prevención del delito en el municipio de Villaflores.
En cuanto a vehículos, se aseguró una camioneta Chevrolet TRAX modelo 2014, la cual cuenta con reporte de robo; una camioneta Ford tipo Van E-150 color blanco; y una camioneta Jeep Mojave color negro. También fueron aseguradas dos motocicletas marca Italia, modelos F125 y DM250, ambas sin placas de circulación.
Todos los indicios asegurados, pertenecientes presuntamente al Cártel de Sinaloa, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.
Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de mantener operativos permanentes y coordinados que fortalezcan la seguridad, la prevención del delito y la paz en el estado de Chiapas.