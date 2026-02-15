domingo, febrero 15, 2026
FGE detiene y desarticula banda de colombianos y mexicanos dedicada al robo alrededor del país

• Fiscalía de Chiapas, en coordinación con su homóloga de Quintana Roo aprehendieron a 6 por el robo en Granjas del Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez

Por el robo cometido en el fraccionamiento Granjas del Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez, seis personas (cuatro originarias de Colombia y dos de México), fueron detenidas en Cancún, Quintana Roo, mismas que están vinculadas a robos en diferentes estados del país.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, aprehendieron a Juan “N”, Marco “N”, Daniel “N”, José “N”, María “N” y Kenny “N”, por el delito de robo con violencia agravado en perjuicio de una persona de sexo masculino de identidad resguardada, el 30 de enero de 2026, en dicho fraccionamiento de la capital chiapaneca.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los inculpados ingresaron al domicilio y amenazaron con armas de fuego a las víctimas, quienes fueron atadas y encerradas en una habitación, mientras los delincuentes se apoderaban de una importante suma de dinero en efectivo.

Los indiciados fueron trasladados al estado de Chiapas y puestos a disposición del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas y Cintalapa, para determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación con instancias de otros estados, para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz con Cero Impunidad.

