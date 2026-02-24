martes, febrero 24, 2026
Blinda SSP carreteras y accesos estratégicos en Chiapas

Chiapas; 24 de febrero de 2026.- En seguimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de mantener vigilancia permanente y operativos interinstitucionales de prevención en todo el territorio chiapaneco, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, reforzó la presencia de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) en carreteras, accesos estratégicos y espacios públicos para garantizar el orden y la paz en Chiapas.

Con un importante estado de fuerza, vehículos tácticos blindados, un helicóptero Black Hawk, drones artillados y aviones no tripulados, la SSP fortalece las acciones interinstitucionales para salvaguardar la integridad de la población local, así como de visitantes nacionales y extranjeros.

La SSP reitera su firme compromiso de establecer una estrecha coordinación y comunicación con fuerzas federales, estatales y municipales, para impulsar acciones operativas de reacción inmediata por tierra y aire que garanticen el Estado de derecho.

