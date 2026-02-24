martes, febrero 24, 2026
spot_img
InicioAl InstanteCon el programa Mujer Segura, Eduardo Ramírez fortalece la seguridad de universitarias
Al Instante

Con el programa Mujer Segura, Eduardo Ramírez fortalece la seguridad de universitarias

0
15

Al encabezar la entrega de dispositivos smartwatch del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta a alumnas de la Facultad de Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que uno de los ejes centrales de esta esta estrategia, única a nivel nacional, es garantizar el bienestar y la seguridad para las y los jóvenes, brindando atención inmediata ante situaciones de riesgo, así como facilitar el acceso a aplicaciones para el cuidado de la salud y a sistemas de alerta en materia de protección civil. En ese contexto, llamó a utilizar esta herramienta tecnológica de manera responsable.

Artículo anterior
Blinda SSP carreteras y accesos estratégicos en Chiapas
Artículo siguiente
Con el programa Mujer Segura, Eduardo Ramírez fortalece la seguridad de universitarias
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Con el programa Mujer Segura, Eduardo Ramírez fortalece la seguridad de universitarias

Al Instante staff - 0
• Entregó dispositivos smartwatch a alumnas de la Facultad de Humanidades de la Unach El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de dispositivos smartwatch del...
Leer más

Blinda SSP carreteras y accesos estratégicos en Chiapas

Al Instante staff - 0
Chiapas; 24 de febrero de 2026.- En seguimiento a las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, de mantener vigilancia permanente y operativos interinstitucionales...
Leer más

Operativo contra el CJNG Estudio Nacional

Al Instante staff - 0
Operativo contra el CJNG Estudio Nacional
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV