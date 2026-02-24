Con el programa Mujer Segura, Eduardo Ramírez fortalece la seguridad de universitarias

Al encabezar la entrega de dispositivos smartwatch del programa Mujer Segura: Presiona, Activa y Alerta a alumnas de la Facultad de Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que uno de los ejes centrales de esta esta estrategia, única a nivel nacional, es garantizar el bienestar y la seguridad para las y los jóvenes, brindando atención inmediata ante situaciones de riesgo, así como facilitar el acceso a aplicaciones para el cuidado de la salud y a sistemas de alerta en materia de protección civil. En ese contexto, llamó a utilizar esta herramienta tecnológica de manera responsable.