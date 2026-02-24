martes, febrero 24, 2026
Cuaresma y Temor Social Desploman Ventas de Carne de Res en el Mercado Sebastián Escobar

• Comerciantes de carne reportan caída de hasta 75% en la afluencia este inicio de Cuaresma. A la baja estacional por consumo de mariscos se sumó el temor generado por hechos de violencia difundidos a nivel nacional.

Tapachula, Chiapas 24 de Febrero del 2026.- El inicio de la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza trajo consigo una disminución considerable en la venta de carnes rojas en el Mercado General Sebastián Escobar, situación que este año se ha visto agravada por el clima de incertidumbre social.

Fidel Aguilar López, comerciante del centro de abastos, señaló que tradicionalmente esta temporada impacta de forma directa al gremio, ya que muchas familias optan por evitar el consumo de carne roja, especialmente los días viernes y durante la Semana Mayor. “Cada año baja, pero ahora nos está pegando muy duro”, expresó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

