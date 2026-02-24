martes, febrero 24, 2026
El Costo de Vida Sigue Superando al Salario: Obreros

• Aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral avanza de manera lenta y negociada.

Tapachula, Chiapas 24 de Febrero del 2026.– La aprobación de la reforma para reducir la jornada laboral y otorgar dos días de descanso semanal continúa generando expectativas e incertidumbre entre el sector productivo. Para Teodoro Vázquez Castillo, secretario general de la Federación Obrera Revolucionaria del Estado de Chiapas, el planteamiento inicial terminó diluyéndose en un esquema gradual que dependerá, en gran medida, de la negociación con el sector empresarial. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

