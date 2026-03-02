Juan Carlos Moreno Guillén impulsa “El Tribunal va a tu Escuela” para acercar la justicia a las nuevas generaciones

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó en la ceremonia cívica de Honores a la Bandera en la Preparatoria No. 2 de Tuxtla Gutiérrez, en el marco del programa “El Tribunal va a tu Escuela”, una iniciativa que ha impulsado para fortalecer el vínculo entre la casa de la justicia y la comunidad estudiantil.

Durante su mensaje, Moreno Guillén recordó su propia etapa como estudiante de esta institución y compartió con las y los jóvenes parte de la historia de su institución, de donde muchas personalidades dentro y fuera del Poder Judicial, han egresado. Acompañado por el director del plantel, profesor José María Gómez Jiménez, y autoridades educativas, reiteró al alumnado, la relevancia de aprovechar este momento clave en su vida personal y académica, invitándoles a prepararse con disciplina, valores y compromiso social.



Por su parte, el director Gómez Jiménez, agradeció la visita del magistrado presidente, y lo reconoció como un referente para las generaciones venideras, con egresadas y egresados que puedan convertirse en importantes figuras para nuestra entidad, y sigan poniendo en alto el nombre de la escuela.

Así también, como parte de la ceremonia, la Escuela Preparatoria No. 2 entregó un reconocimiento al magistrado Moreno Guillén, por su trayectoria profesional, y académica, de manos de quien fuera su profesor durante su paso por esa institución, el biólogo Miguel Ángel Ochoa Malpica.

Cabe señalar, que a través de este programa, las y los estudiantes conocen la estructura, funciones y servicios del Poder Judicial mediante la participación directa de áreas como el Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial; el Centro Estatal de Justicia Alternativa, el Voluntariado del PJE y el Instituto de la Defensoría Pública, entre otras.

Con estas acciones, Juan Carlos Moreno Guillén impulsa un tribunal abierto y empático con las nuevas generaciones, abonando a la construcción de una cultura de paz basada en la información, el respeto y la responsabilidad social.