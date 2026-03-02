SE DECLARA LISTA LA EXPO FERIA TAPACHULA 2026

• Boletos de acceso podrán adquirirse a través de internet.

• Juegos gratis para toda la familia, actividades deportivas, culturales, empresariales, espectáculos musicales es lo que promete la EFT en su 64 edición.

Tapachula, Chiapas, 02 de marzo 2026.- El Patronato de la Expo Feria Tapachula (EFT) 2026, dio a conocer que la feria ganadera, agrícola, comercial y empresarial más importante de la región está lista para desarrollarse del 5 al 15 de marzo iniciando el 4 de marzo con el tradicional desfile de reinas, por las principales calles de la ciudad.

En conferencia de prensa, la directora general de la EFT 2026, Aline Levet Moisés, en representación del presidente del Patronato, Emilio Barrios Solano, acompañada de la Reina Electa, Maylen Alvarado Balcázar y la coordinadora de comunicación social, Lilia Sorcia Morgado, detalló que la entrada a la EFT 2026 tendrá un costo de 100 pesos y por primera ocasión podrán adquirirse a través de la empresa boletia.com con la intención de agilizar el acceso al recinto ferial para que todos los asistentes puedan disfrutar de la diversión sin fronteras que ofrece la feria más importante de la región.



Levet Moisés, explicó que con el boleto de entrada los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar del contenido cultural, como la presentación de la Banda Sinfónica de la VII Región Militar, del concurso de canto y el torneo de ajedrez, comercial y empresarial, juegos extremos e infantiles gratis, del Circo Forever Circus que tendrá dos funciones diarias para toda la familia.Mencionó que se realizaron diversas obras de infraestructura en el recinto ferial, desde la ampliación de los espacios y remodelaciones en las oficinas administrativas, con la finalidad de que los asistentes disfruten los conciertos del foro masivo, la zona gastronómica, y el contenido familiar que ofrecerá la EFT a partir del 5 de marzo, como el pabellón internacional que regresa a la Expo Feria Tapachula con la presencia de Francia, Senegal, Argentina, Ghana, El Salvador, Guatemala, Estados UnidosDestacó que se realizará la Primera Feria Agroindustrial donde participan más de 75 expositores, emprendedores, productores y empresarios dedicados a las actividades agrícolas, la que se desarrollará en el área ganadera donde se registrará la VIII Exposición Nacional de Razas de origen Indiano, la XII Exposición Nacional de Ganado Indubrasil y la Exposición Ganadera Regional Tapachula 2026”.Asimismo, Aline Levet Moisés, explicó que en el marco de la EFT se desarrollará la carrera atlética 5K Sin Fronteras en coordinación con la Secretaría de Juventud y Deporte Municipal, y para el domingo 8 de marzo en el Lienzo Charro se desarrollará la Gran Charreada a partir de las 12 del día.En el tema de seguridad, Levet Moisés, agradeció a las instituciones que se han sumado a través del Plan Operativo Sistemático de Seguridad y Protección Civil para garantizar la seguridad al interior y exterior del recinto ferial, con lo que se reafirma el compromiso del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo por hacer de esta Expo Feria Tapachula la más segura de toda la región.Maylen Alvarado Balcázar, Reina Electa de la Expo Feria Tapachula 2026, invitó a la población a disfrutar del desfile el próximo 4 de marzo a partir de las cinco de la tarde, mismo que iniciará en el reloj floral del Par Vial de la 9ª. Avenida Sur para subir a la 9ª Oriente en el Centro de Convivencias y llegar hasta la avenida Central Norte para culminar en el parque Bicentenario.