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Maestros de la CNTE Costa-Grande Viajan a CDMX para Sumarse a Paro Nacional de 72 Horas

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Tapachula, Chiapas; 17 de marzo de 2026.– En el marco del paro nacional de 72 horas convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un contingente de 44 docentes de la región Costa-Grande de Chiapas partió rumbo a la Ciudad de México para participar en las jornadas de protesta programadas del 18 al 20 de marzo.

Por la mañana de este martes, el grupo es encabezado por la profesora Carmen Espinoza Castillo, integrante de la Sección 7 del magisterio, quien informó que estas acciones forman parte de una movilización nacional para exigir atención a diversas demandas del sector educativo.

Los docentes señalaron que la suspensión de clases durante estos tres días responde a la necesidad de visibilizar problemáticas que, aseguran, han sido ignoradas por las autoridades, entre ellas mejoras en las condiciones laborales, cumplimiento de derechos sindicales y atención a rezagos en el sistema educativo.

La delegación que salió de la región Costa-Grande se suma a miles de maestros provenientes de distintos estados del país, quienes concentrarán sus actividades en la capital, donde se prevén marchas, plantones y mesas de diálogo con autoridades federales.

De acuerdo con los organizadores, la participación de docentes chiapanecos busca fortalecer la representación del estado en este movimiento nacional, así como presionar para que se atiendan las necesidades específicas del magisterio en la entidad.

Padres de familia y estudiantes han sido informados sobre la suspensión temporal de actividades escolares, mientras que los docentes reiteraron que su lucha tiene como objetivo mejorar las condiciones del sistema educativo en beneficio tanto de los trabajadores como de los alumnos.

Se espera que al concluir el paro nacional, los maestros regresen a sus centros de trabajo y reanuden actividades, en tanto continúan las negociaciones a nivel federal. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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