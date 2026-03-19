En diligencia de cateo detienen a dos personas en Palenque: FGE

– Aseguran narcóticos, una motocicleta y un inmueble

La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una diligencia de cateo a un inmueble ubicado en la colonia Bajluntié, del municipio de Palenque.

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Como resultado, los elementos del orden detuvieron a Ubistano “N” y Carlos “N”, como presuntos responsables del delito contra la salud, asegurándoles 120 bolsitas con marihuana, 40 bolsitas con cristal, 175 pipas de cristal y una motocicleta.

Los inculpados, los aseguramientos y el inmueble fueron puestos a disposición ante el Fiscal del Ministerio Público, quien determinará lo conducente.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.