En diligencia de cateo detienen a dos personas en Palenque: FGE

– Aseguran narcóticos, una motocicleta y un inmueble
La Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron una diligencia de cateo a un inmueble ubicado en la colonia Bajluntié, del municipio de Palenque.
Los inculpados, los aseguramientos y el inmueble fueron puestos a disposición ante el Fiscal del Ministerio Público, quien determinará lo conducente.
La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz de las y los chiapanecos, con Cero Impunidad.