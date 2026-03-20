Accidente fatal en la carretera Tapachula–Puerto Madero

Tapachula, Chiapas; 20 de marzo de 2026.– Un trágico accidente vehicular se registró la tarde de este viernes, alrededor de las 18:40 horas, sobre la carretera Tapachula–Puerto Madero, a la altura del entronque con la localidad de Los Toros, dejando como saldo una persona sin vida y otra gravemente lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes, dos personas viajaban a bordo de una motocicleta Italika FT150, color rojo, quienes se incorporaban a la vía tras salir del acceso a Los Toros. Sin embargo, según versiones de testigos, el conductor de un tráiler con cabezal blanco, sin caja ni remolque, circulaba presuntamente a exceso de velocidad y no redujo la marcha al pasar los topes ubicados en la zona, impactando por la parte trasera a los motociclistas.

Tras el fuerte choque, ambos ocupantes de la unidad ligera salieron proyectados. De manera extraoficial, se informó que el conductor de la motocicleta, de aproximadamente 25 años de edad, perdió la vida en el lugar, mientras que su acompañante resultó con lesiones de gravedad. Este último fue atendido por cuerpos de emergencia y trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Se dio a conocer que ambas personas se desempeñaban en el sector de la construcción, vinculados a trabajos que se realizan en la zona ferroviaria al sur de Tapachula.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes acordonaron y abanderaron el área para evitar otro percance, así como personal de la Guardia Nacional División Caminos, que llevó a cabo las diligencias correspondientes.

Serán las autoridades competentes las encargadas de determinar la responsabilidad de los hechos. En el lugar se cuenta con cámaras de videovigilancia del sistema C5, las cuales podrían aportar información clave para el esclarecimiento del accidente. EL ORBE / Carlos Montes