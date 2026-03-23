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Participa Juan Carlos Moreno Guillén en acciones en beneficio de la justicia y la paz

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El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, participó y atestiguó importantes acciones en favor de la seguridad, la paz y la justicia en Chiapas, en eventos encabezados por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

Iniciando estas actividades, desde el Pueblo Mágico de San Cristóbal de Las Casas, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, participó activamente en la Mesa de Paz y presenció la inauguración de las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos y el banderazo de inicio de la construcción de la Fiscalía de Justicia Indígena.

En este marco, el magistrado Moreno Guillén evidenció su compromiso institucional de sumar esfuerzos para consolidar un sistema de justicia más accesible, respetuoso de la diversidad cultural y orientado al bienestar en la entidad.

Posteriormente, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, asistió a la inauguración del “Hotel Sección 40″, en un acto encabezado por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, con la presencia del secretario general de la Sección 40 del SNTE, Oved Balderas Tovilla, así como autoridades estatales y municipales.

En este evento, el también presidente del Consejo de la Judicatura destacó la relevancia que este espacio representa para este gremio, y que, sin duda alguna, dignifica y reconoce el trabajo de maestras y maestros.

La participación del titular del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén, en estas actividades refrenda el acompañamiento de esta institución con acciones que contribuyen tanto al fortalecimiento de la seguridad como a la protección de los derechos laborales en Chiapas.

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