Chiapas, primer lugar nacional en reducción de delitos de alto impacto por segundo mes consecutivo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 23 de marzo de 2026.- La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), que encabeza Óscar Alberto Aparicio Avendaño, se coloca, por segundo mes consecutivo, en el primer lugar a nivel nacional en la reducción de delitos de alto impacto en el estado, consolidándose como la entidad con menor incidencia delictiva en el país.

De acuerdo con el reporte emitido por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los meses de enero y febrero, Chiapas encabezó la lista nacional en este rubro, reflejando resultados contundentes en materia de seguridad.

Las cifras presentadas muestran una diferencia significativa respecto al promedio nacional: mientras a nivel país se registra un índice de 33.19, Chiapas mantiene una incidencia de 3.35, lo que confirma la efectividad de las acciones implementadas.

Estos resultados son reflejo de la voluntad y visión política del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, así como del trabajo estratégico y operativo encabezado por el secretario de Seguridad del Pueblo, en estrecha coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, lo que ha permitido fortalecer las acciones de prevención, combate al delito y proximidad social en todo el territorio chiapaneco.

La SSP refrenda su compromiso de continuar trabajando con firmeza y responsabilidad para garantizar la paz, la tranquilidad y el bienestar de las y los chiapanecos.