Calles integrales incluyentes mejoran la movilidad urbana: Yamil Melgar

Tapachula, Chiapas; 23 de marzo de 2026.– En Tapachula avanzamos con la rehabilitación de calles integrales, un modelo que transforma la infraestructura urbana y prioriza la movilidad accesible para todas y todos. A la fecha, se han rehabilitado 305 calles, lo que representa más de 30.7 kilómetros de vialidades intervenidas en distintos puntos del municipio.
“El desarrollo de Tapachula debe ser para todas y todos. Estamos construyendo calles que no solo se vean bien, sino que funcionen y sean accesibles, pensando en quienes más lo necesitan”, afirmó el presidente municipal, Yamil Melgar.
Como parte fundamental, se prioriza la inclusión de personas con discapacidad mediante la construcción de rampas en esquinas y cruces, en apego a las condiciones técnicas de cada vialidad. Estas acciones buscan garantizar el derecho de todas y todos a transitar de manera digna, segura y autónoma.
Por su parte, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, destacó: “Las calles integrales representan una intervención completa; no es solo pavimentar, es resolver problemas de fondo y asegurar que la infraestructura urbana sea incluyente, funcional y duradera”.
Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso de construir una ciudad más ordenada, funcional e incluyente, donde nadie se quede atrás.