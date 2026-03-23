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Calles integrales incluyentes mejoran la movilidad urbana: Yamil Melgar

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Tapachula, Chiapas; 23 de marzo de 2026.– En Tapachula avanzamos con la rehabilitación de calles integrales, un modelo que transforma la infraestructura urbana y prioriza la movilidad accesible para todas y todos. A la fecha, se han rehabilitado 305 calles, lo que representa más de 30.7 kilómetros de vialidades intervenidas en distintos puntos del municipio.

“El desarrollo de Tapachula debe ser para todas y todos. Estamos construyendo calles que no solo se vean bien, sino que funcionen y sean accesibles, pensando en quienes más lo necesitan”, afirmó el presidente municipal, Yamil Melgar.

Estos trabajos contemplan una intervención completa desde el subsuelo hasta la superficie: rehabilitación del drenaje sanitario, agua potable y la mejora del sistema de alcantarillado pluvial con bocas de tormenta, la modernización del alumbrado público, construcción y nivelación de banquetas, así como la incorporación de elementos que faciliten una movilidad segura y accesible.

Como parte fundamental, se prioriza la inclusión de personas con discapacidad mediante la construcción de rampas en esquinas y cruces, en apego a las condiciones técnicas de cada vialidad. Estas acciones buscan garantizar el derecho de todas y todos a transitar de manera digna, segura y autónoma.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, destacó: “Las calles integrales representan una intervención completa; no es solo pavimentar, es resolver problemas de fondo y asegurar que la infraestructura urbana sea incluyente, funcional y duradera”.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tapachula refrenda su compromiso de construir una ciudad más ordenada, funcional e incluyente, donde nadie se quede atrás.

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