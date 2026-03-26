Impulsa Juan Carlos Moreno Guillén el programa “Acercando la Justicia al Pueblo” en pueblos originarios

Celebrando la multiculturalidad, y con profundo respeto a la cosmovisión de los pueblos originarios, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Moreno Guillén, realizó una jornada del programa “Acercando la Justicia al Pueblo”, en el municipio de Santiago El Pinar.

Con gran entusiasmo, las y los habitantes de diversas comunidades y representantes de las autoridades municipales se dieron cita para formar parte de este encuentro que privilegió el diálogo, demostrando el compromiso institucional de continuar con una atención incluyente que reconoce la pluriculturalidad.

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Durante esta jornada, Moreno Guillén inició su participación saludando a las y los asistentes en tsotsil, destacando que, desde su llegada al Tribunal Superior de Justicia, ha trabajado para erradicar las malas prácticas que mantenían alejada a la institución de las personas, impidiendo conocer la realidad social de las comunidades, así como la sabiduría que aportan los pueblos originarios, como la filosofía del “Lekil Kuxlejal” (el buen vivir) y, en el ámbito de la justicia, el “Lekil Chapanel” (justicia verdadera o buen acuerdo).

Además, reiteró la importancia de la labor de las personas juzgadoras, pues las consecuencias de su toma de decisiones cambian vidas, familias e incluso el destino de los pueblos. Por ello, invitó a no tener miedo o recelo y acercarse a las y los servidores del pueblo de ese distrito, a quienes presentó en esta jornada.

Por su parte, el presidente municipal Silvano Mateo Gómez Gómez, ofreció una calurosa bienvenida y destacó que, por primera vez, están presenciando que la justicia se acerca a los pueblos originarios; en este mismo sentido, el juez de Paz y Conciliación Indígena, Domingo Gómez Rodríguez, agradeció al magistrado Moreno Guillén por esta iniciativa, que ha hecho sentir a estas comunidades que son prioridad para su administración, al ser escuchadas desde su lugar de origen.

Participaron también en este encuentro; el fundador de este municipio, Sebastián Rodríguez Gómez; el juez de Paz y Conciliación de Aldama y los jueces de Paz y Conciliación Indígena de Chamula, Chenalhó, Mitontic, Larráinzar y Zinacantán.