Secretaria de marina realiza simulacro en Puerto Chiapas.

* En el banderazo de salida de semana santa, rescatan a 2 personas.

Puerto Chiapas, Chiapas a 26 de marzo de 2026. – La Secretaría de Marina, a través de la Vigésima Segunda Zona Naval, puso en marcha este jueves la “Operación Salvavidas Semana Santa 2026”, con una demostración de rescate marítimo realizada ante medios de comunicación.

Alrededor de las 11:00 de la mañana, personal naval llevó a cabo un simulacro en el que se mostró el rescate de dos personas que se encontraban en peligro dentro del mar, como parte de las acciones de preparación para la temporada vacacional.

En estas labores también participaron elementos de la Policía Municipal y de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, sumándose a las acciones de coordinación interinstitucional para reforzar la seguridad en la zona.

El operativo se desarrollará del 27 de marzo al 12 de abril en playas de mayor afluencia turística, principalmente en la zona de Puerto Madero, con el objetivo de brindar seguridad a visitantes nacionales y extranjeros.

Para esta temporada, la Marina desplegará 99 elementos navales, así como un buque, dos embarcaciones menores y siete unidades terrestres. También participará la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR), con personal especializado en atención de emergencias en el mar.

De igual forma, se instalarán puestos de auxilio con personal de sanidad naval para brindar atención médica de primeros auxilios, en coordinación con Protección Civil y autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Las autoridades exhortaron a la población a respetar las indicaciones en playas, especialmente el sistema de banderas que informa sobre las condiciones del mar:

Verde: condiciones seguras para nadar.

Amarillo: precaución por corrientes o cambios en el clima.

Rojo: peligro, no ingresar al mar.

Para emergencias, la Vigésima Segunda Zona Naval puso a disposición los números 962-620-40-41 y 800 627 4621.

La Secretaría de Marina reiteró que estas acciones forman parte de su misión de salvaguardar la vida humana en la mar durante el periodo vacacional.

Carlos Montes