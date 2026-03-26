Reafirma Eduardo Ramírez su compromiso con la educación y el bienestar de estudiantes de Tuxtla Gutiérrez

 Entregó infraestructura educativa en el Cecyt Plantel 34, Real del Bosque, con una

inversión de 4.8 mdp

 Benefició a estudiantes de la Primaria Francisco Sarabia de El Jobo con el programa

A Paso Firme

Durante su visita a planteles educativos de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo

Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa programas y acciones

prioritarias para garantizar espacios dignos, seguros y de calidad, así como condiciones

óptimas que favorezcan el desempeño académico de la niñez y la juventud chiapaneca.

En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyt) Plantel

34, ubicado en la colonia Real del Bosque, el mandatario inauguró aulas didácticas y obras

exteriores, con una inversión de 4.8 millones de pesos, en beneficio de más de 700

alumnas y alumnos. Señaló que estos esfuerzos continuarán con nuevos proyectos de

mejora en la infraestructura educativa de la capital.



Más tarde, encabezó la entrega de apoyos del programa A Paso Firme a estudiantes de laEscuela Primaria Francisco Sarabia, en la colonia El Jobo, donde afirmó que suadministración refrenda el respeto y el compromiso con el pueblo de Chiapas medianteiniciativas de carácter humanista que impulsan el bienestar y la prosperidad. Asimismo,exhortó a madres y padres de familia a acompañar a sus hijas e hijos en la construcción desus metas.“Me gusta visitar las escuelas de Tuxtla Gutiérrez y de todo Chiapas. Acudo a primarias,secundarias, preparatorias y universidades para llevar acciones en favor de la comunidadestudiantil. Hoy venimos con el programa A Paso Firme, el cual nació desde el corazón denuestro gobierno. Amor con amor se paga, así que tengan la certeza de que seguiremosdando lo mejor de nosotros para sacar adelante a Chiapas”, expresó.El secretario del Humanismo, Paco Chacón, resaltó que A Paso Firme, junto con programascomo Comedores del Humanismo, Cuidar es Amar, Bicis que Transforman y ConectaChiapas, ha permitido atender necesidades educativas y sociales con un enfoquehumanista. Subrayó que la entrega de tenis escolares representa no solo un apoyo, sinotambién un incentivo para que las y los estudiantes avancen con paso firme hacia mejoresoportunidades.El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado (Inifech),Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en el Plantel 34 del Cecyt se construyerontres aulas didácticas equipadas, un muro de contención, andadores, escalinatas, ademásde la instalación de red eléctrica y señalización. Añadió que este año se fortalecerá la infraestructura en el nivel medio superior mediante la construcción de seis preparatoriasMargarita Maza y 26 Ciberbachilleratos, como parte del modelo educativo nacional.El director general del Cecyte Chiapas, Luis Guadalupe Morales Ángeles, reconoció que lavisita del gobernador refleja su compromiso con la educación en la entidad. Destacó elrespaldo brindado para fortalecer la infraestructura y sostuvo que la educación es un pilarfundamental para el desarrollo de Chiapas.Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, valoró el compromisodel gobierno estatal con la niñez y la juventud, a través de acciones que generan bienestary apoyan la economía familiar. Señaló que la coordinación institucional permite avanzaren beneficio de la población y reiteró la disposición del Ayuntamiento para seguirsumando esfuerzos.El director del Cecyt 34 Real del Bosque, Enoc de los Remedios Decelis, agradeció laintervención oportuna de las autoridades estatales para hacer realidad aulas dignas yfuncionales. A su vez, la alumna Karyme Ruby Serrano Espinosa consideró que estosapoyos fortalecen la imagen de la institución y facilitan el aprendizaje, lo que “nos motivaa seguir estudiando y cumplir sueños y metas”.La directora de la Escuela Primaria Francisco Sarabia, María Artura Fonseca, destacó elimpulso del gobernador Eduardo Ramírez a favor del bienestar educativo de la niñez, ycelebró su visita, así como la entrega de beneficios para las y los estudiantes, quienes,dijo, representan la mayor prioridad para madres y padres de familia.En representación de las familias beneficiadas, Silvia Patricia Girón Jiménez expresó suagradecimiento por los apoyos otorgados, en particular por la entrega de tenis escolares,que representan un respaldo directo a la economía familiar y al bienestar de las y losestudiantes. Asimismo, reconoció los proyectos que generan un impacto positivo en suscomunidades.Acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,Alejandra Gómez Mendoza; la diputada Getsemaní Moreno Martínez; así como personaldocente y administrativo, madres y padres de familia, y estudiantes.