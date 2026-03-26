Reafirma Eduardo Ramírez su compromiso con la educación y el bienestar de estudiantes de Tuxtla Gutiérrez

Entregó infraestructura educativa en el Cecyt Plantel 34, Real del Bosque, con una
inversión de 4.8 mdp
Benefició a estudiantes de la Primaria Francisco Sarabia de El Jobo con el programa
A Paso Firme
Durante su visita a planteles educativos de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo
Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa programas y acciones
prioritarias para garantizar espacios dignos, seguros y de calidad, así como condiciones
óptimas que favorezcan el desempeño académico de la niñez y la juventud chiapaneca.
En el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecyt) Plantel
34, ubicado en la colonia Real del Bosque, el mandatario inauguró aulas didácticas y obras
exteriores, con una inversión de 4.8 millones de pesos, en beneficio de más de 700
alumnas y alumnos. Señaló que estos esfuerzos continuarán con nuevos proyectos de
mejora en la infraestructura educativa de la capital.
Escuela Primaria Francisco Sarabia, en la colonia El Jobo, donde afirmó que su
administración refrenda el respeto y el compromiso con el pueblo de Chiapas mediante
iniciativas de carácter humanista que impulsan el bienestar y la prosperidad. Asimismo,
exhortó a madres y padres de familia a acompañar a sus hijas e hijos en la construcción de
sus metas.
“Me gusta visitar las escuelas de Tuxtla Gutiérrez y de todo Chiapas. Acudo a primarias,
secundarias, preparatorias y universidades para llevar acciones en favor de la comunidad
estudiantil. Hoy venimos con el programa A Paso Firme, el cual nació desde el corazón de
nuestro gobierno. Amor con amor se paga, así que tengan la certeza de que seguiremos
dando lo mejor de nosotros para sacar adelante a Chiapas”, expresó.
El secretario del Humanismo, Paco Chacón, resaltó que A Paso Firme, junto con programas
como Comedores del Humanismo, Cuidar es Amar, Bicis que Transforman y Conecta
Chiapas, ha permitido atender necesidades educativas y sociales con un enfoque
humanista. Subrayó que la entrega de tenis escolares representa no solo un apoyo, sino
también un incentivo para que las y los estudiantes avancen con paso firme hacia mejores
oportunidades.
El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado (Inifech),
Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en el Plantel 34 del Cecyt se construyeron
tres aulas didácticas equipadas, un muro de contención, andadores, escalinatas, además
de la instalación de red eléctrica y señalización. Añadió que este año se fortalecerá la infraestructura en el nivel medio superior mediante la construcción de seis preparatorias
Margarita Maza y 26 Ciberbachilleratos, como parte del modelo educativo nacional.
El director general del Cecyte Chiapas, Luis Guadalupe Morales Ángeles, reconoció que la
visita del gobernador refleja su compromiso con la educación en la entidad. Destacó el
respaldo brindado para fortalecer la infraestructura y sostuvo que la educación es un pilar
fundamental para el desarrollo de Chiapas.
Por su parte, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Angel Torres Culebro, valoró el compromiso
del gobierno estatal con la niñez y la juventud, a través de acciones que generan bienestar
y apoyan la economía familiar. Señaló que la coordinación institucional permite avanzar
en beneficio de la población y reiteró la disposición del Ayuntamiento para seguir
sumando esfuerzos.
El director del Cecyt 34 Real del Bosque, Enoc de los Remedios Decelis, agradeció la
intervención oportuna de las autoridades estatales para hacer realidad aulas dignas y
funcionales. A su vez, la alumna Karyme Ruby Serrano Espinosa consideró que estos
apoyos fortalecen la imagen de la institución y facilitan el aprendizaje, lo que “nos motiva
a seguir estudiando y cumplir sueños y metas”.
La directora de la Escuela Primaria Francisco Sarabia, María Artura Fonseca, destacó el
impulso del gobernador Eduardo Ramírez a favor del bienestar educativo de la niñez, y
celebró su visita, así como la entrega de beneficios para las y los estudiantes, quienes,
dijo, representan la mayor prioridad para madres y padres de familia.
En representación de las familias beneficiadas, Silvia Patricia Girón Jiménez expresó su
agradecimiento por los apoyos otorgados, en particular por la entrega de tenis escolares,
que representan un respaldo directo a la economía familiar y al bienestar de las y los
estudiantes. Asimismo, reconoció los proyectos que generan un impacto positivo en sus
comunidades.
Acompañaron al gobernador la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado,
Alejandra Gómez Mendoza; la diputada Getsemaní Moreno Martínez; así como personal
docente y administrativo, madres y padres de familia, y estudiantes.