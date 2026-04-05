Saldo Blanco en Playas del Soconusco Pese a Mar de Fondo: Refuerzan Vigilancia

• Autoridades reportan rescates sin consecuencias graves y mantienen alerta por oleaje elevado; llaman a turistas a extremar precauciones.

Tapachula, Chiapas 5 de Abril del 2026.– A pesar de la presencia del fenómeno de mar de fondo en la costa chiapaneca, autoridades de Protección Civil reportan saldo blanco durante el periodo vacacional de Semana Santa en los municipios de la región Soconusco.

Joaquín Ernesto Montes Molina, delegado regional de Protección Civil, informó que gracias a la coordinación entre los tres niveles de gobierno —municipal, estatal y federal— se ha logrado mantener un control efectivo en las playas de Tapachula, Mazatán y Suchiate, donde se concentra la mayor afluencia de visitantes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.