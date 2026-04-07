martes, abril 7, 2026
spot_img
InicioAl InstanteBaches y lluvias ponen en riesgo a productores de la zona media...
Al Instante

Baches y lluvias ponen en riesgo a productores de la zona media alta

0
23

Productores y transportistas exigen al a las autoridades agilizar reparaciones en el tramo de la planta Potabilizadora-Kilómetro 9.

Tapachula Chiapas 7 de abril de 2026.- La emblemática Ruta del Café enfrenta una emergencia vial en el tramo que conecta la planta potabilizadora con el kilómetro 9. A pesar de las labores de mantenimiento en otras secciones, este segmento presenta graves daños, baches profundos y pérdida de la carpeta asfáltica, lo que obliga a conductores y transportistas a transitar como si se tratara de un camino de terracería.

Productores locales y operadores de transporte público, cómo Julio Castillo denunciaron que la empresa responsable de la obra avanza lentamente, dejando en riesgo la seguridad y la economía regional. Es un tramo que lleva meses, incluso años, con problemas. No entendemos por qué la empresa no concluye la reparación aquí, señaló.
La preocupación aumenta ante la cercanía de la temporada fuerte de lluvias, que ya se ha adelantado en la zona alta de Tapachula con precipitaciones desde marzo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
En Puebla, aprehenden a presunto pederasta por hechos en Tuxtla: FGE
Artículo siguiente
PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA DECRETO PARA CREAR EL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Gasolineras incumplen acuerdos de precios y agravan impacto económico en Tapachula

Al Instante staff - 0
Tapachula Chiapas 7 de abril de 2026.- Representantes del sector empresarial solicitaron a las autoridades federales reforzar la verificación a gasolineras que no respetan...
Leer más

PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA DECRETO PARA CREAR EL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD

Al Instante staff - 0
Comunicado 146/2026 PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ANUNCIA DECRETO PARA CREAR EL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD; DEL 13 AL 30 DE ABRIL INICIA CREDENCIALIZACIÓN DE PERSONAS DE...
Leer más

En Puebla, aprehenden a presunto pederasta por hechos en Tuxtla: FGE

Al Instante staff - 0
• Ocurridos el 6 de abril de 2024 La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en colaboración con la...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV