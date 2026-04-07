Baches y lluvias ponen en riesgo a productores de la zona media alta

Productores y transportistas exigen al a las autoridades agilizar reparaciones en el tramo de la planta Potabilizadora-Kilómetro 9.

Tapachula Chiapas 7 de abril de 2026.- La emblemática Ruta del Café enfrenta una emergencia vial en el tramo que conecta la planta potabilizadora con el kilómetro 9. A pesar de las labores de mantenimiento en otras secciones, este segmento presenta graves daños, baches profundos y pérdida de la carpeta asfáltica, lo que obliga a conductores y transportistas a transitar como si se tratara de un camino de terracería.



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Productores locales y operadores de transporte público, cómo Julio Castillo denunciaron que la empresa responsable de la obra avanza lentamente, dejando en riesgo la seguridad y la economía regional. Es un tramo que lleva meses, incluso años, con problemas. No entendemos por qué la empresa no concluye la reparación aquí, señaló.La preocupación aumenta ante la cercanía de la temporada fuerte de lluvias, que ya se ha adelantado en la zona alta de Tapachula con precipitaciones desde marzo. EL ORBE/ Mesa de Redacción.