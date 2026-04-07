En Puebla, aprehenden a presunto pederasta por hechos en Tuxtla: FGE

• Ocurridos el 6 de abril de 2024

La Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en colaboración con la Fiscalía General del Estado de Puebla, ejecutaron un mandamiento judicial en contra de Juan “N”, como presunto responsable del delito de pederastia agravada, por hechos ocurridos el 6 de abril de 2024, en Tuxtla Gutiérrez.

El presunto responsable fue trasladado al estado de Chiapas y puesto a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación legal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en coordinación con instancias de otros estados, para combatir el delito y garantizar la seguridad y paz con Cero Impunidad.