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Gasolineras incumplen acuerdos de precios y agravan impacto económico en Tapachula

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Tapachula Chiapas 7 de abril de 2026.- Representantes del sector empresarial solicitaron a las autoridades federales reforzar la verificación a gasolineras que no respetan los acuerdos establecidos para mantener los precios del combustible, lo que ya genera afectaciones en la economía local y nacional.
De acuerdo con lo pactado a nivel federal, el precio de la gasolina Magna no debería superar los 24 pesos por litro, mientras que el diésel tendría un límite de 28 pesos.
Sin embargo, empresarios denuncian que en diversas estaciones de servicio estos compromisos no se están cumpliendo.
Aníbal Enrique Núñez, señaló que esta situación ha provocado un incremento generalizado en los costos de operación, especialmente en el transporte de mercancías. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

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