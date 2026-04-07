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Durante marzo, FGE localiza a 101 personas

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– Mediante un trabajo coordinado entre la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares y las Fiscalías de Distrito y de Materia

Del 1 al 31 de marzo de 2026, la Fiscalía General del Estado de Chiapas localizó a 101 personas, entre niñas, niños, jóvenes y personas adultas, que en su momento fueron reportadas como no localizadas y/o desaparecidas, activándose de manera inmediata los mecanismos de alertamiento con los que cuenta esta institución como ¿Has Visto a?, Alerta Amber y Protocolo Alba.

Estas localizaciones son un trabajo coordinado entre la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares y las Fiscalías de Distrito y de Materia, que se apegan a los protocolos de búsqueda continua, permanente e ininterrumpida de los trabajos de investigación e inteligencia.

Es importante mencionar que la Fiscalía brinda atención médica, psicológica y asesoría jurídica a las personas localizadas, a fin de constatar su estado físico y emocional, para después reintegrarlas a su núcleo familiar.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos de las niñas, niños, adolescentes y población en general, esclareciendo todos los hechos que sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

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