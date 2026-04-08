Detienen a 7 presuntos responsables del robo a cuentahabiente en plaza de Tuxtla: FGE

• Actuaremos con contundencia y Cero Impunidad ante conductas delictivas, asegura Fiscal General

• Se aseguraron los vehículos utilizados, dos motocicletas y un arma de fuego

Después de las investigaciones realizadas por el robo con violencia ocurrido en una conocida plaza comercial de la zona oriente de Tuxtla Gutiérrez, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció que fueron detenidos los dos autores materiales, Fernando “N” y Gerardo “N”, así como otros integrantes de esta banda dedicada a dicho ilícito, Julio César “N”, Hugo Orbelín “N”, alias “El Negro” y/o “El Chino”; Alan “N”, alias “El Güero; Karina “N” y Hugo Abraham “N”.

En este sentido, el Fiscal General explicó que el 25 de marzo se inició la carpeta de investigación, mediante la cual se supo que dos masculinos, quienes portaban casco y utilizaron motocicletas para llegar al lugar, despojaron a la víctima de 480 mil pesos, de manera violenta y utilizando armas de fuego.



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Dijo que se estableció que el modus operandi de esta célula criminal era mantener vigilancia en los centros comerciales, principalmente en la zona donde están los bancos, donde observaron que la hoy víctima, llegaba de manera cotidiana a realizar depósitos.

Aclaró que después de haber dado seguimiento con tecnología a través de las cámaras de videovigilancia, se definió que Fernando “N” y Gerardo “N” se dieron a la fuga en dos motocicletas, luego de cometer el ilícito y posteriormente, las abandonaron y abordaron un Jetta, para luego cambiarse a un segundo vehículo, un Tsuru.

Precisó que Fernando “N” está detenido en el estado de Oaxaca y se está haciendo la colaboración con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca para que pueda ser traído de regreso a Chiapas y enfrente la justicia; además, fueron asegurados los dos vehículos utilizados, las dos motocicletas y un arma de fuego de calibre .380 usada el día que se cometió el delito.

Asimismo, al momento de revisar los archivos se encontró que Alan Gerónimo “N” y Hugo Orbelín “N” cuentan con otra orden de aprehensión por robo con violencia suscitado el 23 de junio de 2025, en agravio de una empresa.

“Como lo ha comentado el Gobernador Eduardo Ramírez Aguilar vamos a actuar con contundencia, y esta es una prueba más de que la Fiscalía General del Estado está actuando con la mística de Cero Impunidad ante cualquier conducta delictiva; seguiremos trabajando para mantener la confianza ciudadana, pero sobre todo para mantener a Tuxtla como la capital más segura del país”, finalizó.

Los detenidos fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, quien definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.