Trabajadores del ICHEJA Protestan en Tapachula; Exigen Mejores Condiciones sin Detener Servicios

• Personal demanda salarios dignos, insumos educativos y apertura de plazas; advierten rezago en la atención a jóvenes y adultos.

Tapachula, Chiapas; 8 de abril de 2026.- Trabajadores del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos se manifestaron este miércoles en las oficinas centrales ubicadas en la colonia Centro, donde colocaron lonas y cartulinas para exigir mejores condiciones laborales y operativas.

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Los inconformes, pertenecientes al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para Adultos, demandan salarios dignos, el abastecimiento de módulos educativos para primaria y secundaria, así como la apertura de convocatorias que permitan incorporar más asesores conforme a las necesidades del instituto.

A pesar de la protesta, las actividades administrativas y operativas continúan desarrollándose con normalidad, en un intento por no afectar directamente a la población beneficiaria. Sin embargo, los trabajadores advierten que la falta de recursos y personal limita la cobertura educativa, afectando principalmente a jóvenes y adultos que buscan concluir su formación básica.

Desde una perspectiva social, el ICHEJA representa una herramienta clave para combatir el rezago educativo en la región, por lo que las carencias señaladas impactan directamente en sectores vulnerables. En el ámbito económico, la precariedad laboral del personal refleja condiciones que dificultan la estabilidad de quienes sostienen estos programas.

Asimismo, en el plano educativo, la falta de materiales y asesores compromete la calidad y continuidad del aprendizaje, generando un efecto negativo en el desarrollo de capital humano en la entidad.

Los manifestantes señalaron que mantendrán su postura hasta obtener una respuesta concreta, confiando en que sus demandas sean atendidas para fortalecer un sistema educativo que consideran fundamental para el desarrollo social y económico de Chiapas. EL ORBE/ Mesa de Redacción.