Continúa la transformación del relleno sanitario en Tapachula: Yamil Melgar

– De basurero a cielo abierto a operar como relleno sanitario tipo A

Tapachula, Chiapas; 9 de abril de 2026.— El presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, informó que el sitio de disposición final de residuos sólidos registra una transformación histórica, al cumplir con todas las observaciones y requerimientos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), luego de años sin atención adecuada.

Al iniciar el mes de abril, el edil supervisó las distintas acciones en este espacio, acompañado por el secretario de SEDURBE, Juan Carlos Gallegos; la bióloga Salomé Méndez y el ingeniero Hugo Alejandro, consultor externo de la obra, constatando que hoy opera bajo los estándares de un relleno sanitario tipo A.

Melgar Bravo destacó que, tras muchos años en el abandono, este sitio hoy es un ejemplo de transformación ambiental, con capacidad para recibir hasta 500 toneladas de residuos sólidos, garantizando un manejo responsable, ordenado y sustentable.

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Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador del estado, Eduardo Ramírez, cuya intervención fue clave para acelerar las acciones de atención y transformación del sitio, luego del incendio provocado el pasado 31 de diciembre, lo que permitió redoblar esfuerzos y avanzar con mayor rapidez en su rehabilitación integral.

Informó que de enero a la fecha se han dispuesto más de 45 mil toneladas de residuos, los cuales han sido confinados, compactados y cubiertos bajo procesos adecuados, alcanzando niveles de compactación superiores a 900 kilogramos por metro cúbico. Explicó que el manejo actual sigue un proceso técnico que garantiza orden y control: los residuos ingresan, se confinan, se compactan y se cubren con material térreo, consolidando su operación como un relleno sanitario tipo A.

Subrayó que estos avances reflejan el compromiso de su administración con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de las familias tapachultecas, atendiendo de manera puntual cada una de las recomendaciones de la PROFEPA.

Finalmente, reafirmó que el Gobierno Municipal de Tapachula continuará trabajando con responsabilidad y visión ambiental, consolidando acciones que durante años fueron ignoradas y que hoy son una realidad en beneficio de la población.