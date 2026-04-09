Eduardo Ramírez agradece a Claudia Sheinbaum impulso al bienestar con viviendas en Chiapas

Mediante un enlace virtual a la Conferencia de Prensa Matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar le agradeció el respaldo brindado a las familias chiapanecas para acceder a una vivienda propia a través del Programa Vivienda para el Bienestar. En el marco de la entrega del Fraccionamiento Lacantún, en Tuxtla Gutiérrez, donde acompañó a la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, y al director general del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, el mandatario refrendó el acompañamiento de su gobierno para que esta unidad habitacional, integrada por 176 viviendas, sea un espacio seguro y con condiciones adecuadas para una vida plena. Además, aseguró que se trabaja de manera coordinada con la Federación para cumplir la meta de otorgar 20 mil viviendas este año.