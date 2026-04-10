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Aprehenden a dos presuntos secuestradores y objetivos prioritarios: FGE

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– Por hechos ocurridos en septiembre de 2024, en Ocozocoautla

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron dos mandamientos judiciales en contra de Bruno “N” y Karina “N”, como presuntos responsables del delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de una persona de sexo masculino de identidad reservada, por hechos ocurridos en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa, el 16 de septiembre de 2024.

De acuerdo con los actos de investigación, los inculpados, quienes son considerados los objetivos prioritarios 17 y 18, respectivamente, participaron en los hechos delictivos, por lo que fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional, quien determinará su situación jurídica.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de aplicar el Estado de derecho y garantiza Cero Impunidad hacia las personas generadores de violencia en Chiapas.

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