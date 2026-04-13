En vivo desde la FGE.

Hoy en la transmisión en vivo, compartiré los avances en la investigación sobre la desaparición de Elías Urbina, así como el esclarecimiento del homicidio de cinco personas en Villa Corzo ocurrido en noviembre de 2024.

También informaré sobre los hechos registrados ayer en un bar de Ocozocoautla y, como cada lunes, revisaré la incidencia delictiva en Tuxtla Gutiérrez.