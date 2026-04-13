Móvil de los hechos en Ocozocoautla se debe a disputa entre grupos criminales por narcomenudeo

• Se cuenta con avances importantes en la investigación e identificación de los autores materiales

El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se cuenta con avances importantes en la investigación e identificación de los autores materiales de los homicidios cometidos en agravio de Leonel “N”, de 22 años; Alexander “N”, de 28 años; Bartolo “N”, de 47 años; y Wilfrido, de 44 años, este domingo en el municipio de Ocozocoautla.

Llaven Abarca precisó que se estableció la ruta de llegada de los delincuentes, dos personas del sexo masculino, quienes ingresaron por la entrada a la carretera conocida como “La Piña” de Berriozábal hacia Ocozocoautla.

Posteriormente, fueron ubicados llegando al bar, donde descendieron de una motocicleta en la que se trasladaban, entraron al establecimiento, permanecieron aproximadamente una hora, identificaron a las víctimas, cometieron el delito y se fugaron.

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Señaló que, de acuerdo a las líneas de investigación, este ataque se debe a la disputa por narcomenudeo que existe en este municipio.

En este sentido, el Fiscal General resaltó que desde el inicio del gobierno de Eduardo Ramírez Aguilar se ha hecho un duro frente al delito de narcomenudeo, por lo que se han asegurado más de dos millones dosis de cristal; y se han detenido a 668 personas, quienes son presuntas responsables del delito contra la salud, como distribuidores de narcóticos.

Precisó que las acciones frontales en contra de este delito se han realizado principalmente en los municipios de Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Villaflores, Huixtla, Ocozocoautla y Cintalapa.

“Continuamos trabajando para combatir este delito y desde la Mesa de Paz que coordina el Gobernador Eduardo Ramírez, seguimos firmes en el combate a cualquier brote de violencia, con el solo compromiso de servirle a Chiapas”, enfatizó.

Durante la transmisión, Jorge Llaven mencionó que tras la investigación iniciada el 19 de febrero de 2026 por la desaparición forzada de Elías Alonso “N”, en el tramo carretero Villaflores-Tuxtla Gutiérrez, se han realizado indagatorias tecnológicas y de campo que confirman que, tal como lo precisa la denuncia presentada por su familiar ante el Ministerio Público, la víctima fue citada en la salida hacia Villaflores. Dijo que en videos se le observa caminando sobre la carretera en ese punto y luego se pierde todo rastro de su paradero.

Indicó, que se ha logrado la detención de Erik “N”, César Alexánder “N” y Kevin “N”, quienes están presuntamente vinculados de manera directa con la desaparición; además, subrayó que la institución continúa realizando actos de investigación y mantiene operativos de búsqueda en coordinación con diversas corporaciones.

En cuanto a la incidencia delictiva en la semana del 6 al 12 de abril en Tuxtla Gutiérrez, el Fiscal General informó que se iniciaron 19 carpetas de investigación por delitos diversos, lo que representa un incremento de seis denuncias en comparación con la semana antepasada. Respecto a los delitos de alto impacto, destacó que no se registró ninguna carpeta de investigación en este rubro, calificando la semana como de saldo blanco.

Asimismo, señaló una disminución en denuncias por delitos sexuales del 86 por ciento, así como una baja del 25 por ciento en casos de violencia familiar.

Finalmente, se refirió a las órdenes de aprehensión, vía reclusión, cumplimentadas en contra de Graciela “N”, Octavio “N”, Joshua “N”, José “N”, Erick “N” y Luis “N”, presuntos responsables del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quienes en vida respondían a los nombres de Marco “N”, Luis “N”, Héctor “N”, Jonatan “N” y Yeffrid “N”, mismos que fueron ultimados el 23 de noviembre de 2024.

Esta banda delictiva se dedicaba a cometer hechos delictuosos en la zona de la Fraylesca, y tiene pendiente otras carpetas de investigación por conductas delictivas, por lo que invitó a la audiencia a denunciar a la Fiscalía de Distrito Fraylesca si conocen de otros ilícitos.