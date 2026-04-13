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Escuchar para transformar Tapachula: Yamil Melgar

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– Yamil Melgar atiende a locatarios de mercados en Palacio Municipal

El Ayuntamiento de Tapachula, encabezado por el presidente municipal Yamil Melgar, sostuvo una mesa de trabajo con líderes de mercados y locatarios de este municipio, donde se priorizó el diálogo abierto, la escucha activa y la atención a las problemáticas que enfrentan diariamente.

Durante este primer encuentro de trabajo conjunto, se reconoció que muchos de los retos que hoy viven los mercados son situaciones heredadas; sin embargo, el alcalde dejó claro que esto no es pretexto para no resolverlos. Afirmó que ya se han iniciado acciones concretas con una ruta definida, marcando un paso firme hacia la atención de fondo de estos espacios clave para la economía y la vida social de Tapachula.


Entre las principales inquietudes destacan la seguridad, el ordenamiento del comercio en la vía pública, la infraestructura, la salud e higiene. Ante ello, Yamil Melgar refrendó su compromiso de no solo escuchar, sino de construir soluciones reales con responsabilidad y coordinación interinstitucional.

Como resultado, se instalaron dos mesas de trabajo interinstitucionales para dar seguimiento puntual, con acciones en materia de seguridad, diagnósticos de Protección Civil, mantenimiento, campañas de salud y estrategias para ordenar el ambulantaje y mejorar la vialidad.

En la reunión participaron autoridades federales, estatales y municipales, así como representantes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. El alcalde reiteró que no hay marcha atrás en la transformación de Tapachula: cada mercado tiene sus propios retos, pero en unidad, con diálogo y respeto, se avanza hacia soluciones que dignifiquen estos espacios y fortalezcan la vida económica de la ciudad.

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