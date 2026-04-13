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Presidenta Claudia Sheinbaum respalda llamado a la paz del Papa León XIV

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La Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó, durante su conferencia matutina, el llamado a la paz realizado por el Papa León XIV ante los conflictos que se viven en el Medio Oriente. Recordó que México apuesta, como política exterior, por la defensa de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de cualquier conflicto.

“El Papa ha estado llamando permanentemente a la paz, que es algo que nosotros celebramos, esta posición del Papa, que ha estado llamando, no solo a Estados Unidos, sino a todos, a Israel, a todos, a no intervenir, a garantizar la paz en el mundo. Entonces, es una posición muy cristiana y reconociendo la labor que debe desarrollar alguien que representa no solamente a una religión, sino un Estado, y que ha estado convocando a la paz en el mundo. Y esa siempre va a ser nuestra posición, de apoyar la paz”, comentó.

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