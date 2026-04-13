Comunicado 154/2026

“ES UNA INVERSIÓN HISTÓRICA”: PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM DESTACA QUE AL 2030 SE DESTINARÁN MÁS DE UN BILLÓN DE PESOS EN BECAS PARA EL BIENESTAR

* “Darle una beca a un niño o a una niña es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Darle una beca a un joven, a una joven, es una inversión, no es un gasto”, señaló

* La inversión a 2030 es casi tres veces mayor a lo destinado en 18 años del periodo neoliberal; se estima que con ello serán entregadas 129.5 millones de becas a estudiantes

* A partir de este lunes 13 de abril inician los pagos de las becas Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro y la de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra

Ciudad de México, 13 de abril de 2026.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el Gobierno de México tiene la responsabilidad de hacer de la educación pública la mejor de las educaciones; por ello, a 2030 se proyecta que se realizará una inversión histórica de un billón 136 mil 692 millones de pesos (mdp) en Becas para el Bienestar, en beneficio de estudiantes de primaria a universidad.

“Es una inversión histórica la que estamos haciendo en educación pública, porque darle una beca a un niño o a una niña es una inversión, no es un gasto, es una inversión. Darle una beca a un joven, a una joven, es una inversión, no es un gasto. Mejorar las escuelas es una inversión. Contratar más maestras y maestros para Educación Media Superior, hacer más escuelas en Media Superior, es una inversión. Hacer más universidades es una inversión. Es una inversión histórica la que está haciendo o la que estamos haciendo con nuestro gobierno en educación pública”, señaló en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”.

Destacó que con la implementación de las Becas para el Bienestar ha disminuido la deserción escolar por motivos económicos, particularmente en nivel bachillerato. Puntualizó que, además de la inversión en becas, aumentó la infraestructura educativa, el número de preparatorias, se mejoran los salarios de maestras y maestros, además de que se contratan más docentes, particularmente en Educación Media Superior y Superior.

“Es un programa integral. La educación, dicen las y los maestros, ‘es el centro de la transformación, sin educación no hay transformación’, y coincidimos; por eso todo este apoyo y esta inversión a la educación pública, porque al gobierno le corresponde apoyar la educación pública”, agregó.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que con la inversión proyectada hacia 2030 será casi tres veces mayor a lo destinado en 18 años del periodo neoliberal.

Agregó que con esta inversión se estima que serán entregadas 129.5 millones de becas a estudiantes, lo que representa 4.6 veces más que lo otorgado con Vicente Fox; 3.4 veces más que Felipe Calderón y 2.8 veces más que Enrique Peña Nieto.

El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, informó que actualmente la Beca Rita Cetina de Apoyo para Uniformes y Útiles de Educación Primaria beneficia a 7 millones 201 mil estudiantes; la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica a 8 millones 216 mil 801; la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior a 4 millones 180 mil 747; la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro a 423 mil 107 y la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra a 55 mil 924.

Agregó que a la Beca Rita Cetina de Apoyo para Uniformes y Útiles se registraron 7.2 millones estudiantes de primaria, quienes recibirán sus tarjetas del Banco del Bienestar del 18 de mayo al 31 de julio y en agosto recibirán un pago único de 2 mil 500 pesos.

Finalmente, anunció que a partir de este lunes 13 de abril inician los pagos de los bimestres enero-febrero y marzo-abril de la Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior, la Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro y de la Beca de Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra para estudiantes de universidad, de acuerdo con la primera letra del apellido y al siguiente calendario:

* Lunes 13 de abril – A, B

* Martes 14 de abril – C

* Miércoles 15 de abril – D, E, F

* Jueves 16 de abril – G

* Viernes 17 de abril – H, I, J, K, L

* Lunes 20 de abril – M

* Martes 21 de abril – N, Ñ, O, P, Q

* Miércoles 22 de abril – R

* Jueves 23 de abril – S

* Viernes 24 de abril – T, U, V, W, X, Y, Z

Además, desde el 1 de abril comenzaron los pagos del bimestre marzo-abril de la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica, cuya dispersión de recursos concluye el próximo jueves 16 de abril.

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