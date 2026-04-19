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¡EXITOSA E HISTÓRICA GIRA EN BARCELONA DE LA PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM! 🇲🇽🇪🇸

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La Presidenta Claudia Sheinbaum concluyó su gira por Barcelona, España, que estuvo marcada por el respaldo de la comunidad mexicana que, desde su llegada, la cobijó con gran cariño.

🌱En el marco de la IV Cumbre en Defensa por la Democracia, propuso destinar el 10% del gasto mundial en armas a un programa global de reforestación.

🤝 Además se reunió con líderes latinoamericanos como los presidentes de Brasil, Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y de Uruguay, Yamandú Orsi. Así como con el Presidente español, Pedro Sánchez.

🇲🇽También, sostuvo un encuentro con mexicanos y mexicanas en el Consulado de Barcelona.

💻Finalmente, visitó el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona para impulsar Coatlicue, la próxima supercomputadora mexicana.

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