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Sentencia ejemplar de 120 años de prisión para responsable de violencia familiar, lesiones y violación: FGE

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– Compurgará su sentencia en el CERSS 03

La Fiscalía General del Estado obtuvo del Órgano Jurisdiccional sentencia condenatoria, en primera instancia, en contra de Luis “N”, como responsable de los delitos de violencia familiar, lesiones calificadas y violación equiparada, cometido en agravio de una mujer originaria de Guatemala, de identidad reservada, por hechos ocurridos en el municipio de Suchiate en marzo de 2025.

El Juez de Enjuiciamiento analizó las pruebas presentadas por la Fiscalía de Inmigrantes, dictando sentencia en contra del acusado, imponiéndole una condena de 120 años de prisión, misma que compurgará en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 03, en Tapachula.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.

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