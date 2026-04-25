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Se limpia Tapachula: cae presunto cabecilla de narcomenudeo en el ejido 20 de Noviembre

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Tapachula, Chiapas; 25 de abril de 2026.-
Como resultado de los operativos interinstitucionales para blindar la seguridad en el municipio, corporaciones de los tres órdenes de gobierno lograron la detención de Eleudith “N”, señalado como uno de los principales generadores de violencia y presunto operador dedicado a la venta de estupefacientes en el ejido 20 de Noviembre.

En esta acción coordinada participaron la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y federales, quienes aseguraron diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas, un arma de fuego, cartuchos útiles y una motocicleta.

Con esta detención, autoridades destacaron que se sigue limpiando Tapachula y cerrando espacios a quienes buscan alterar la paz social, retirando de circulación a un objetivo prioritario vinculado a actividades delictivas en esta zona.

Eleudith “N”, junto con los indicios asegurados, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa para que la autoridad competente determine su situación jurídica.

Con resultados firmes y coordinación efectiva, Tapachula avanza cada día como una ciudad más segura para sus familias.

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