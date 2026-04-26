La Secretaría de Protección Civil Municipal de Tapachula informa Pronóstico para el día de hoy 26 de Abril del 2026.

En la Zona Alta se espera un pronóstico de 88% de lluvia, con temperatura máxima de 28° y mínima de 13°, probable lluvia a las 11:00, 12:00, 17:00, 18:00.

En la zona urbana se espera una probabilidad de lluvia de 55%, con máxima de 36° y mínima de 24°, lluvia probable a las 15:00, 21:00 y 22:00 horas.

Zona Baja se espera una probabilidad de lluvia de 55%, con temperaturas de 36° y 24°, se esperan lluvias a las 13:00, 14:00, 21:00, 22:00 y 23:00.

SIAT CHIAPAS: se prevé Lluvia Fuerte 25.1 a 50 mm.

Teléfonos de Emergencia:

962 131 7706

962 626 1085

#Preliminar

Yamil Melgar Bravo Ayuntamiento de Tapachula 2024-2027 Coordinación Nacional de Protección Civil